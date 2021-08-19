Во всех поликлиниках Москвы заработал цифровой паспорт участка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во взрослых и детских поликлиниках столицы заработал цифровой паспорт участка, позволяющий участковым врачам получить онлайн-доступ к актуальной, автоматически обновляемой информации о пациентах. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, это позволит врачам эффективнее следить за здоровьем москвичей и повысит качество оказания медпомощи.

"И это не просто инструмент, а полноценная аналитическая система, где содержится перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике, и широкий набор данных в целом по участку и отдельно по каждому пациенту. Информация, которая еще совсем недавно хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент в удобном формате – это существенно экономит время", – рассказала Ракова.

По ее словам, в сервисе доступна информация о вызовах скорой помощи, госпитализациях, постановках на учет по отдельным видам заболеваний, отклонениях в значениях лабораторных исследований.

"Такой сервис позволяет быстрее принимать решение о назначении дополнительных исследований, консультаций узких специалистов и тактике лечения и, как результат, повышает качество оказания медицинской помощи", – подчеркнула вице-мэр.

Ракова отметила, что врачи детских поликлиник могут узнать о наименовании образовательного учреждения ребенка. Это, по ее словам, стало возможным благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС.

"Кроме того, цифровой паспорт участка позволяет контролировать и своевременно планировать процесс прохождения профосмотров детей", – отметила заммэра.

Ракова добавила, что сервис важен и для контроля распространения инфекций. Так, в паспорте участка отображаются пациенты, у которых диагностировали инфекционные заболевания, что позволяет своевременно реагировать и проводить необходимые мероприятия.

"Раньше нередкой была ситуация, когда сведения о школе на бумажном носителе устаревали – ребенок мог перейти в другое учреждение. Сейчас благодаря интеграции МЭШ и ЕМИАС врач видит актуальные данные, может с легкостью связаться со школой и предупредить об инфекционном заболевании среди учеников, что позволит вовремя принять меры и не допустить распространения заболевания", – добавила Ракова.

Ранее Ракова рассказала, что москвичи теперь могут с помощью специального чат-бота внести данные о личном анамнезе. Это также позволит терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, скорректировать лечение, оценить риски и поставить более точный диагноз.

Заммэра напомнила, что чат-бот стал доступен в феврале, но тогда жители столицы могли через него передать врачу только сведения о своем самочувствии перед приемом. Она также уточнила, что если данные были внесены врачом ранее, то чат-бот не станет собирать анамнез повторно. Сведения сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений.

