Родители смогут наблюдать за новорожденными онлайн еще в трех больницах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еще в трех больницах столицы родители могут онлайн наблюдать за своими новорожденными детьми, которые находятся на лечении в неонатологических и реанимационных отделениях, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, наблюдать за ребенком в режиме онлайн-видеотрансляции теперь можно в инфекционной клинической больнице № 2, Морозовской детской городской клинической больнице и роддоме ГКБ № 15 имени О. М. Филатова.
Ракова напомнила, что в прошлом году такие системы видеонаблюдения были введены в перинатальном центре ГКБ № 24.
"Это позволило родителям, у которых нет возможности по тем или иным причинам находиться рядом со своим ребенком, следить за состоянием его здоровья в круглосуточном режиме прямо со смартфона или другого электронного устройства", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.
Вице-мэр отметила, что в случае популярности проекта, число больниц, в которых установят видеонаблюдение, расширят.
Родители могут следить за состоянием малыша круглосуточно, видеонаблюдение прерывается на время лечебно-диагностических мероприятий или технических работ.
Чтобы получить доступ к трансляции, необходимо заполнить специальное заявление.
Ранее министерство здравоохранения выпустило новую версию методических рекомендаций по организации медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным при COVID-19.
Отмечается, что документ разработала рабочая группа, состоящая из ведущих экспертов в области акушерства и гинекологии, а также педиатрии, неонатологии и инфекционных заболеваний.
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