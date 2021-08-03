Москвичи смогут вносить данные о личном анамнезе в электронную медкарту с помощью чат-бота

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин
Внести данные о личном анамнезе в электронную медкарту москвичи теперь смогут с помощью специального чат-бота. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. Это также позволит терапевтам сократить время на сбор информации о здоровье пациента, скорректировать лечение, оценить риски и поставить более точный диагноз.
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что чат-бот стал доступен в феврале, но тогда жители столицы могли через него передать врачу только сведения о своем самочувствии перед приемом.
"Мы ежедневно работаем над созданием новых цифровых инструментов для врачей и пациентов, а также расширяем функционал действующих помощников. <...> Теперь чат-бот поможет москвичам также внести в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни", – сказала Ракова.
Она также уточнила, что если данные были внесены врачом ранее, то чат-бот не станет собирать анамнез повторно. Сведения сохраняются в электронной медкарте пациента. Их можно отредактировать или вернуться к любой из предыдущих версий с помощью истории изменений.
"Информация доступна в электронной медкарте в разделе "Мои данные" на портале mos.ru и мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО", – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что виртуальный помощник на mos.ru в режиме реального времени ответил более чем на один миллион сообщений пользователей. Чат-бот помогает горожанам быстро и эффективно находить ответы на интересующие их вопросы.
Ракова рассказала о принципах цифровизации социальной сферы Москвы
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