В Москве создали чат-бот для консультаций промышленников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Чат-бот @PromMos_Robot, доступный в Telegram, создали специалисты Агентства промышленного развития Москвы для сосредоточения в одном месте информации о мерах поддержки промышленников. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Чат-бот в мессенджере Telegram специально создан для оперативной поддержки и консультации промышленных предприятий. С его помощью представители бизнеса могут оставить заявку по возникающим у них вопросам онлайн, без звонков специалистам. В чат-боте можно получить актуальную информацию о действующих субсидиях и запуске новых продуктов на территории Москвы, узнать о возможностях технологического аудита, а также уточнить, какое ведомство отвечает за тот или иной вопрос", – отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Чтобы воспользоваться виртуальным помощником, при его активации необходимо указать ИНН предприятия, его фактический адрес, а также фамилию, имя, отчество, должность и контакты для обратной связи с пользователем.

"Эти данные бот передаст специалисту Агентства промышленного развития, который удаленно подберет необходимые сведения и направит их пользователю по указанным в обращении контактам. Кроме того, промышленники могут напрямую пообщаться со специалистом агентства в чат-боте, если у них появятся дополнительные вопросы", – прокомментировал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что на горячей линии по поддержке промышленных предприятий горожане смогут задать вопросы о новых правилах проезда грузовиков в столице.

Специалисты помогут разобраться в обновленных правилах проезда большегрузов, масса которых превышает 3,5 тонны. Получить консультацию можно будет на канале по поддержке промпредприятий в рамках действующей единой горячей линии антикризисной поддержки бизнеса.

