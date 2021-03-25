Специалисты ответят на вопросы о новых правилах передвижения грузовиков в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На горячей линии по поддержке промышленных предприятий горожане смогут задать вопросы о новых правилах проезда грузовиков в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.
В ведомстве отметили, что специалисты помогут разобраться в обновленных правилах проезда большегрузов, масса которых превышает 3,5 тонны. Получить консультацию можно будет на канале по поддержке промпредприятий в рамках действующей Единой горячей линии антикризисной поддержки бизнеса.
"Канал был создан для оказания всесторонней помощи столичным промышленникам: от подбора действующих мер поддержки до помощи в локализации производства и подбора подходящей цифровой технологии. Теперь сотрудники агентства промышленного развития ответят на вопросы, связанные с новыми ограничениями по проезду грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн по московской кольцевой автодороге. К примеру, они подскажут, куда обратиться за пропуском, какие документы необходимы для его получения", – рассказал руководитель ведомства Александр Прохоров.
Ранее сообщалось, что транзитные грузовики массой более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД с 5 мая. Большегрузы будут двигаться транзитом в обход, в том числе по Центральной кольцевой автодороге.
Накануне водителям фур объяснили, как получить пропуск для въезда на МКАД. Это можно сделать бесплатно на портале mos.ru.
Ограничение на транзит грузовиков по МКАД вступит в силу с 5 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: