Специалисты ответят на вопросы о новых правилах передвижения грузовиков в Москве

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На горячей линии по поддержке промышленных предприятий горожане смогут задать вопросы о новых правилах проезда грузовиков в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики.

В ведомстве отметили, что специалисты помогут разобраться в обновленных правилах проезда большегрузов, масса которых превышает 3,5 тонны. Получить консультацию можно будет на канале по поддержке промпредприятий в рамках действующей Единой горячей линии антикризисной поддержки бизнеса.

"Канал был создан для оказания всесторонней помощи столичным промышленникам: от подбора действующих мер поддержки до помощи в локализации производства и подбора подходящей цифровой технологии. Теперь сотрудники агентства промышленного развития ответят на вопросы, связанные с новыми ограничениями по проезду грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн по московской кольцевой автодороге. К примеру, они подскажут, куда обратиться за пропуском, какие документы необходимы для его получения", – рассказал руководитель ведомства Александр Прохоров.

Ранее сообщалось, что транзитные грузовики массой более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД с 5 мая. Большегрузы будут двигаться транзитом в обход, в том числе по Центральной кольцевой автодороге.

Накануне водителям фур объяснили, как получить пропуск для въезда на МКАД. Это можно сделать бесплатно на портале mos.ru.

