Водителям фур объяснили, как получить пропуск для въезда на МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пропуск для въезда транзитных грузовиков на МКАД можно получить бесплатно на портале mos.ru. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.

Уточняется, что необходимо внимательно проверять каждый пункт и прилагаемые копии документов. Кроме того, нужно писать точный адрес погрузки и следить, чтобы он был указан в договоре.

Также водители должны указать точную массу нагрузки и проверить, чтобы экологический класс грузового транспорта соответствовал зоне действия пропуска. Помимо этого, им необходимо внимательно заполнять срок действия пропуска.

Ранее Москва и область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу.

Сергей Собянин сообщал, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год там произошло 748 ДТП с пострадавшими.

После ограничения движения транзитных грузовиков интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%. Более того, впервые за последние десятилетия в течение двух дней подряд не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.



Также сообщалось, что транзитные грузовики массой более 3,5 тонн не смогут передвигаться по МКАД с 5 мая. Большегрузы будут двигаться транзитом в обход в том числе по Центральной кольцевой автодороге.