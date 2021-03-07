15:30
В Москве продолжается строительство новых хордовых магистралей. О том, как продвигаются работы, рассказал Сергей Собянин в новом посте ВКонтакте.
Так, Северо-западная хорда уже полностью открыта для автомобилистов. Там готовы шесть участков из восьми, то есть 75 километров дорог. Также продолжается работа на участках от Открытого и Дмитровского шоссе до Ярославки. Движение там планируют запустить через год.
Строят и эстакады на развязке Юго-Восточной хорды с Волгоградским проспектом. Кроме того, более чем наполовину завершена Южная рокада. Эта трасса станет дублером МКАД и третьего транспортного кольца. Все строительство планируют завершить в 2023 году, общая протяженность составит 133 километра.
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