В парках Москвы пройдет фотовыставка в честь 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Широнина

В честь 8 Марта в столичных парках пройдет выставка фотографий "Не только мама", посвященная женщинам, которые успешно совмещают карьеру и заботу о семье. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На снимках посетители парков смогут увидеть женщин-инженеров, библиотекарей, фотографов и бортпроводников в окружении их детей.

На некоторых стендах будут написаны истории и советы участниц о том, как решить проблему нехватки времени, а также как воспитать в себе навыки самоорганизации и правильно распределять задачи на день.

"Новым проектом мы хотим еще раз напомнить, что сегодня можно легко совмещать роли мамы и работающей женщины", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак.

Посетить экспозицию можно будет с 8 по 30 марта в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", парке "Фили" и в сквере по Олонецкому проезду. В каждом из парков представлено от 10 до 20 фотографий.

Также ознакомиться с выставкой можно будет не выходя из дома. 8 марта все фотографии экспозиции опубликуют на медиаплатформе #Москвастобой.

Ранее сообщалось, что в Москве появится новый киноклуб – "8 марта". Проект будет посвящен выдающимся женским именам в мировом кинематографе. Зрители киноклуба познакомятся с картинами, снятыми женщинами, узнают о великих женских именах в кино, а также увидят, как женская проблематика отражалась в кинематографе.