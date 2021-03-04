Парки Москвы пригласили горожан на праздничные мероприятия к 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные парки подготовили для горожан досуговую программу к празднованию Международного женского дня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ландшафтный парк "Митино" проведет 7 марта бесплатный мастер-класс по зумбе. Потанцевать можно будет в 11:00 под руководством подготовленных тренеров. Для участия в занятии необходима предварительная регистрация.

В музее-заповеднике "Царицыно" 8 марта состоится экскурсия по выставке первоцветов "Цветы для любимой". Экскурсионная группа начнет обход в 13:00. Гостям парка покажут первые нарциссы, тюльпаны, гиацинты и другие цветы сезона в Первом оранжерейном корпусе. Для посещения также потребуется регистрация.

Цветочной теме будет посвящено и мероприятие в парке "Фили". Там в праздничный день проведут символический "Цветочный забег". Мужчины пробегут небольшую дистанцию с букетами и на финише подарят их девушкам. Начало забега – в 12:00. Спустя час, в 13:00, начнется концерт в местном Fili Hall, вход на который допускается по регистрации.

В восьми парках города 8 марта также пройдет акция "Вам, любимые". Женщинам-гостям зеленых территорий вручат тюльпаны в честь Международного женского дня. Участники инициативы – парк "Сокольники", Измайловский парк, Парк Горького, сад "Эрмитаж", парк искусств "Музеон", музеи-заповедники "Коломенское" и "Царицыно", а также парк "Кузьминки".

Ознакомиться с полной программой мероприятий столичный парков к Международному женскому дню можно на сайте мэра и правительства Москвы.

Ранее крупные онлайн-ретейлеры Wildberries и "Яндекс.Маркет" рассказали о наиболее популярных товарах к 8 Марта. Чаще всего, как свидетельствуют данные продаж, россияне приобретают в подарок косметические наборы и парфюмерию.

