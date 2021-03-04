Аналитики рассказали о самых популярных услугах в преддверии 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы являются самыми популярными подарками к Международному женскому дню в этом году. Об этом Москве 24 рассказали аналитики "Авито Услуг".

Спрос на услуги гравировки, с помощью которой мужчины надеются порадовать своих дам уникальными и романтичными подарками, вырос на 38% по сравнению с прошлогодним показателем, а общее количество объявлений от мастеров также выросло на 27%. Гравировка занимает около четверти всех запросов услуг ювелиров. Самыми популярными ее видами в 2021 году стали лазерная гравировка, гравировка по металлу и гравировка по дереву, с помощью которой можно персонализировать шкатулку или, например, флеш-карту.

Традиционно популярностью отличаются услуги художников-портретистов. Нарисовать портрет на заказ предлагают более 11 тысяч мастеров, их услуги выросли за предпраздничную неделю на 2% по сравнению с последней неделей февраля.

Также на 26% популярнее, чем в прошлом году, стали услуги по организации праздничных шоу. Аналитики полагают, что на рост востребованности таких услуг повлияло возвращение работников в офисы, а 8 Марта стало прекрасным поводом устроить корпоратив. Отмечается, что особой популярностью пользуются фаер-шоу и бармен-шоу.

Обучающие курсы и мастер-классы также выбились в лидеры по популярности в этом году. Полезные подарки, которые позволят поддержать спортивную форму, развлечься или попробовать себя в новом деле, стали одними из самых востребованных в начале весны. Причем наибольшим спросом пользуются спортивные и танцевальные курсы – они стали на 65% популярнее, чем в прошлом году, а количество таких предложений выросло на 52%. Также популярными в 2021 году стали курсы массажа и маникюра.

По данным аналитиков, многие россияне восприняли начало весны как стимул для развития своей физической формы – с прошлого марта спрос на услуги тренеров вырос на 70%. Причем выросло и количество объявлений от инструкторов – их стало больше на 63%. Наиболее популярными сегодня являются услуги тренеров по фигурному катанию и горным лыжам.

Кроме того, в последние недели перед праздником на 37% вырос спрос на услуги по доставке готовой еды и продуктов, как и спрос на услуги курьеров и покупок с доставкой, которые стали на 33% популярнее, чем в прошлом году. Среди них особенно популярны доставка цветов и шариков.

Ранее крупные онлайн-ретейлеры рассказали, какие товары станут самыми популярными подарками на 8 Марта. По их данным, наибольший спрос вызвали косметические наборы и парфюмерия. В аналитической службе Wildberries спрогнозировали, что, помимо косметики и духов, самыми популярными подарками могут стать цветы, сладости, плюшевые игрушки и сковородки.