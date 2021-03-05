Москвички рассказали, что хотят получить в подарок на 8 Марта

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Москва 24 выяснила, что хотят получить жительницы столицы на 8 Марта, а также узнала, какие подарки лучше не дарить.

Ранее опрос сервиса "Яндекс.Объявления" показал, что большинство россиян рассчитывают потратить на подарки к Международному женскому дню до тысячи рублей. Подарки стоимостью до тысячи рублей рассматривают 43% опрошенных. До трех тысяч рублей согласны потратить 39% участников исследования.

По данным опроса Москвы 24, больше всего представительницы прекрасного пола хотели бы получить в подарок цветы. На втором месте абонемент в спа-салон или на массаж. Следующими в списке желаний оказались духи, модная сумочка и путешествие.

Среди опрошенных также многие хотели бы, чтобы мужчины подарили машины. Не обошлось и без необычных запросов: дамы хотят ночник с Виктором Цоем, путевку на необитаемый остров, починку накопительного диска и спиннинг. И, пожалуй, самый милый запрос: "Мир без ковида".

В рейтинг антиподарков, по мнению москвичек, вошли мыло, гели для душа, вся кухонная утварь, полотенца, сладости и различные сувениры.

Кажется, мужчины все-таки разгадали загадку, чего же хочет женщина. Самыми частыми ответами на вопрос: "Что планируете дарить своим возлюбленным", они ответили: цветы, сертификаты в спа-салон, мобильный телефон и даже автомобили.

Среди необычных вариантов – стихи и картинг.

Ранее эксперты посоветовали не дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики, поскольку их часто используют на траурных мероприятиях, а для молодых девушек лучше выбирать пастельные и светлые оттенки.

"Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может, это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом гвоздики, например, расцениваются старшим поколением как траур", – рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

В свою очередь, специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова подчеркнула, что женщинам пожилого возраста лучше вручать букет из однотонных и ярких цветов, например оранжевых или желтых. По ее словам, подойдут герберы или альстромерии.

"Для совсем молодой девушки 15–16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами", – добавила Басманова.

В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Эксперты предложили в первую очередь обратить внимание на эластичность лепестков. Их упругость может указать на то, что растения действительно свежие.