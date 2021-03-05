В Ассоциации флористов рассказали о резком подорожании цветов на 8 Марта

В преддверии 8 Марта мужчины присматривают самые лучшие подарки своим вторым половинкам, матерям и сестрам. Чаще всего выбор падает на красивые букеты. Однако в этом году эксперты предупреждают: ожидается рекордное подорожание цветов. Разбираемся, сколько будут стоить тюльпаны и розы, а также какие существуют достойные альтернативы цветочному букету.



Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Золотые цветы?

Продавцы уже напугали мужчин рекордным подорожанием цветом к Международному женскому дню. Минимальный рост цен, по их словам, составит 30% от стоимости. При этом президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Москве 24, что проблем с поставками, как это было на 14 февраля, уже не будет.

"С цветами к 8 Марта такого коллапса не ожидается. Тогда все было связано с проблемами на границе, когда цветы везли через Белоруссию, откуда идет основной поток цветов в Россию. Сейчас рост цен составляет порядка 30%, все цветы уже подорожали", – пояснила эксперт.



В Федеральной таможенной службе (ФТС) России ранее заявляли , что цветочная продукция, которую ввозят в Россию, оформляется без задержек. С 15 по 20 февраля 2021 года в целом по стране выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов. Данное количество в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

По ее словам, сейчас в цветочных магазинах цена тюльпанов колеблется от 80 до 150 рублей за штуку. Розы видов "эквадор" или "колумбия" можно купить от 200 рублей.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов У отечественных роз меньше бутоны, но их преимущество в том, что они свежесрезанные и не проходят такого пути, как импортные. Они более стойкие, но товарный вид хуже. А наши мужчины в большинстве своем предпочитают, чтобы бутон был с кулак, а длина чтобы была полтора метра.

В свою очередь, флорист и директор цветочного магазина Георгий Сухаржевский пояснил, что цветы в преддверии праздников дорожают из года в год и в этот раз цена стала лишь чуть больше, чем обычно.

"Нельзя сказать, что суперкритичное увеличение стоимости. Отечественные розы сейчас в среднем по стоимости от 200 рублей в зависимости от длины: чем выше, тем дороже. Если говорить про тюльпаны, то тоже в зависимости от вида: гладкие, обычные или пионовидные – они идут от 150 рублей за штуку и выше", – отметил он в разговоре с Москвой 24.

По словам Сафроновой, к продаже цветов на 8 Марта магазины готовятся заранее, поэтому серьезной разницы в цене на этой неделе уже не будет. При этом если мужчины хотят сэкономить хотя бы время и не толкаться на цветочных рынках 7 марта, то можно приобрести букет заранее или оформить доставку.

"Если есть возможность купить букет заранее, то лучше его поставить дома в воду и хранить в холодильнике или на балконе. Оптимальная температура хранения – +5... +7 градусов. При комнатной температуре он быстрее завянет", – подчеркнула специалист.



Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила , что цены на цветы в этом году кусаются, от чего мужчины становятся недовольными. По ее мнению, завышенные расценки объяснимы тем, что отечественные цветоводы поставлены в неравные условия с зарубежными поставщиками. Для российских цветоводов НДС подняли с 10 до 20%, а цветы из-за границы идут на льготных условиях.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Тюльпаны, мимозы или ландыши

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Москве 24, что традиционными и самыми популярными цветами на 8 Марта являются тюльпаны, розы и мимозы. При этом эксперт предостерегла мужчин от покупки мимозы из Абхазии и посоветовала приобретать итальянскую, которая намного дольше остается свежей.

"В Абхазии мимозу срывают в зеленом виде, потом привозят в Москву, ставят на кипяток, обрабатывают, она какое-то время имеет красивый вид, становится пушистой, но достаточно принести ее домой – и буквально через пару часов она становится сухоцветом", – пояснила Сафронова.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Что касается цвета, то не должно быть никаких предрассудков, это все выдумки. Если вы знаете, какие девушка любит цветы, то постарайтесь подарить именно их. Если точно не знаете, то можно подарить тюльпаны разных цветов. Уж какой-нибудь цвет точно будет ее.

Флорист Георгий Сухаржевский также отметил, что подавляющее большинство мужчин своим дамам покупают тюльпаны. При этом, по его словам, в этом году опять стало модно дарить яркие цветы: желтые, красные и оранжевые. До этого были в тренде белые, нежно-розовые и лососевые оттенки.

"Что касается роз, то их тоже традиционно покупают. Обычно это связано с букетами для матерей, бабушек и женщин в возрасте от 45 лет. Как правило, таким категориям женщин дарят классические варианты", – пояснил собеседник Москвы 24.

Однако всегда встречаются мужчины, которые покупают какие-то необычные цветы, например импортные ландыши или сирень, добавил он.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

протея на 8 Марта способен вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины. Это растение, по их мнению, является красивой и доступной экзотикой. Кроме того, большинство женщин должна порадовать весенняя серия цветов – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, ландыши и сирень .

Эксперты по современному этикету считают , что цветокна 8 Марта способен вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины. Это растение, по их мнению, является красивой и доступной экзотикой. Кроме того, большинство женщин должна порадовать весенняя серия цветов –

"Подснежники на рынках тоже можно найти, но только те, которые выращиваются в Голландии. Однако надо четко понимать, что это очень нестойкий цветок даже в срезке. Если хочется порадовать ранними "весенниками", то лучше делать букет из садовых ландышей. Их привозят на корнях, то есть на коме земли, и даже в срезке они стоят дольше, чем подснежники", – объяснил флорист.



По бутону, по листьям, по зелени

Эксперты советуют при выборе цветов в первую очередь обращать внимание на состояние листьев цветка. Если у розы зелень сочного цвета без желтых и темных пятен, то ее можно брать. Сам бутон должен быть плотным и стойким. Подобная инструкция также работает при выборе тюльпанов и других весенних цветов.

Валентина Сафронова добавила, что покупать тюльпаны следует еще слегка зелеными, а бутон должен быть не до конца раскрытым.

"Наши мужчины стараются купить тюльпаны, чтобы они были крупными и раскрывшимися, но это большая ошибка, потому что такие тюльпаны уже одной ногой в могиле. Лучше всего брать тюльпаны слегка зеленые с плотными бутонами, еще не распустившимися, потому что они имеют тенденцию расти в воде. Если вы такой букет подарите, он долго простоит", – пояснила она.

стебель цветка не должен быть слишком сухим;

лепестки должны быть эластичными и упругими;

лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы;

на бутоне не должно быть искусственных украшений;

у роз на бутонах может быть "рубашечный лист", который указывает на свежесть цветка. Специалисты Роспотребнадзора также дали совет , на какие признаки нужно обращать внимание при выборе цветов:

Нужна ли упаковка?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Флористы в один голос говорят, что упаковка для цветов просто необходима. Так растения лучше переживут транспортировку и больше понравятся даме. Причем правильно подобранная упаковка может сделать ничем не примечательный букет произведением искусства.

"Многие мужчины не любят дарить пышные букеты, так как не у всех есть возможность, но за счет упаковки его можно сделать красивым. И это не просто намотанная бумага, а часть декора, дополнение к букету", – подчеркнула Валентина Сафронова.

Кроме того, 8 Марта на улице ожидается минусовая температура, поэтому, помимо красивой упаковки, цветы необходимо также завернуть в газету или крафт-бумагу.

"Когда вы принесете домой букет, сразу не надо его распаковывать. Лучше подождать минут 15, когда немного температура сравняется, потому что для цветка это тоже стресс. Когда он в упаковке, он оттаивает постепенно, хорошо сохраняется и будет долго радовать того, кому предназначен", – советует Сафронова.