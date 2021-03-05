В Ассоциации флористов рассказали о резком подорожании цветов на 8 Марта

В преддверии 8 Марта мужчины присматривают самые лучшие подарки своим вторым половинкам, матерям и сестрам. Чаще всего выбор падает на красивые букеты. Однако в этом году эксперты предупреждают: ожидается рекордное подорожание цветов. Разбираемся, сколько будут стоить тюльпаны и розы, а также какие существуют достойные альтернативы цветочному букету.
Золотые цветы?
Продавцы уже напугали мужчин рекордным подорожанием цветом к Международному женскому дню. Минимальный рост цен, по их словам, составит 30% от стоимости. При этом президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Москве 24, что проблем с поставками, как это было на 14 февраля, уже не будет.
"С цветами к 8 Марта такого коллапса не ожидается. Тогда все было связано с проблемами на границе, когда цветы везли через Белоруссию, откуда идет основной поток цветов в Россию. Сейчас рост цен составляет порядка 30%, все цветы уже подорожали", – пояснила эксперт.
По ее словам, сейчас в цветочных магазинах цена тюльпанов колеблется от 80 до 150 рублей за штуку. Розы видов "эквадор" или "колумбия" можно купить от 200 рублей.
В свою очередь, флорист и директор цветочного магазина Георгий Сухаржевский пояснил, что цветы в преддверии праздников дорожают из года в год и в этот раз цена стала лишь чуть больше, чем обычно.
"Нельзя сказать, что суперкритичное увеличение стоимости. Отечественные розы сейчас в среднем по стоимости от 200 рублей в зависимости от длины: чем выше, тем дороже. Если говорить про тюльпаны, то тоже в зависимости от вида: гладкие, обычные или пионовидные – они идут от 150 рублей за штуку и выше", – отметил он в разговоре с Москвой 24.
По словам Сафроновой, к продаже цветов на 8 Марта магазины готовятся заранее, поэтому серьезной разницы в цене на этой неделе уже не будет. При этом если мужчины хотят сэкономить хотя бы время и не толкаться на цветочных рынках 7 марта, то можно приобрести букет заранее или оформить доставку.
"Если есть возможность купить букет заранее, то лучше его поставить дома в воду и хранить в холодильнике или на балконе. Оптимальная температура хранения – +5... +7 градусов. При комнатной температуре он быстрее завянет", – подчеркнула специалист.
Тюльпаны, мимозы или ландыши
Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала Москве 24, что традиционными и самыми популярными цветами на 8 Марта являются тюльпаны, розы и мимозы. При этом эксперт предостерегла мужчин от покупки мимозы из Абхазии и посоветовала приобретать итальянскую, которая намного дольше остается свежей.
"В Абхазии мимозу срывают в зеленом виде, потом привозят в Москву, ставят на кипяток, обрабатывают, она какое-то время имеет красивый вид, становится пушистой, но достаточно принести ее домой – и буквально через пару часов она становится сухоцветом", – пояснила Сафронова.
Флорист Георгий Сухаржевский также отметил, что подавляющее большинство мужчин своим дамам покупают тюльпаны. При этом, по его словам, в этом году опять стало модно дарить яркие цветы: желтые, красные и оранжевые. До этого были в тренде белые, нежно-розовые и лососевые оттенки.
"Что касается роз, то их тоже традиционно покупают. Обычно это связано с букетами для матерей, бабушек и женщин в возрасте от 45 лет. Как правило, таким категориям женщин дарят классические варианты", – пояснил собеседник Москвы 24.
Однако всегда встречаются мужчины, которые покупают какие-то необычные цветы, например импортные ландыши или сирень, добавил он.
"Подснежники на рынках тоже можно найти, но только те, которые выращиваются в Голландии. Однако надо четко понимать, что это очень нестойкий цветок даже в срезке. Если хочется порадовать ранними "весенниками", то лучше делать букет из садовых ландышей. Их привозят на корнях, то есть на коме земли, и даже в срезке они стоят дольше, чем подснежники", – объяснил флорист.
По бутону, по листьям, по зелени
Эксперты советуют при выборе цветов в первую очередь обращать внимание на состояние листьев цветка. Если у розы зелень сочного цвета без желтых и темных пятен, то ее можно брать. Сам бутон должен быть плотным и стойким. Подобная инструкция также работает при выборе тюльпанов и других весенних цветов.
Валентина Сафронова добавила, что покупать тюльпаны следует еще слегка зелеными, а бутон должен быть не до конца раскрытым.
"Наши мужчины стараются купить тюльпаны, чтобы они были крупными и раскрывшимися, но это большая ошибка, потому что такие тюльпаны уже одной ногой в могиле. Лучше всего брать тюльпаны слегка зеленые с плотными бутонами, еще не распустившимися, потому что они имеют тенденцию расти в воде. Если вы такой букет подарите, он долго простоит", – пояснила она.
- стебель цветка не должен быть слишком сухим;
- лепестки должны быть эластичными и упругими;
- лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы;
- на бутоне не должно быть искусственных украшений;
- у роз на бутонах может быть "рубашечный лист", который указывает на свежесть цветка.
Нужна ли упаковка?
Флористы в один голос говорят, что упаковка для цветов просто необходима. Так растения лучше переживут транспортировку и больше понравятся даме. Причем правильно подобранная упаковка может сделать ничем не примечательный букет произведением искусства.
"Многие мужчины не любят дарить пышные букеты, так как не у всех есть возможность, но за счет упаковки его можно сделать красивым. И это не просто намотанная бумага, а часть декора, дополнение к букету", – подчеркнула Валентина Сафронова.
Кроме того, 8 Марта на улице ожидается минусовая температура, поэтому, помимо красивой упаковки, цветы необходимо также завернуть в газету или крафт-бумагу.
"Когда вы принесете домой букет, сразу не надо его распаковывать. Лучше подождать минут 15, когда немного температура сравняется, потому что для цветка это тоже стресс. Когда он в упаковке, он оттаивает постепенно, хорошо сохраняется и будет долго радовать того, кому предназначен", – советует Сафронова.