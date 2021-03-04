Роспотребнадзор перечислил признаки свежести цветов

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Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Международного женского дня напомнили, как определить свежесть цветов, сообщается на официальном сайте ведомства.

Эксперты предложили в первую очередь обратить внимание на эластичность лепестков. Их упругость может указать на то, что растения действительно свежие.

Кроме того, показательной может быть степень раскрытия бутона. Следует учитывать, что меньшее раскрытие означает большую свежесть. Кроме того, можно рассмотреть "рубашечный лист" – более грубые лепестки у цветоножки.

"Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать розе более эстетичный вид, поэтому отсутствие "рубашки" не является свидетельством "второй свежести" цветка", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Признаком свежести растений может быть и светлый срез стебля. Сам по себе он не должен быть слишком сухим или мягким.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что декоративные цветы редко провоцируют развитие аллергии. При этом он призвал осторожнее подходить к выбору мимозы в качестве подарка – ее пыльца надолго зависает в воздухе.

Накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала рост цен на цветы в преддверии Международного женского дня. По ее словам, такая тенденция обусловлена неравными условиями отечественных цветоводов и зарубежных поставщиков.

