Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Эксперты перечислили случаи, когда подаренный на 8 Марта букет может стать обузой, сообщает РИА Новости.
По их словам, подарить женщине букет цветов – это хорошая затея, но при этом надо позаботиться о том, чтобы не поставить ее в неловкое положение и не попасть в него самому.
"Сейчас у нас холодно. Если вы встречаетесь с девушкой на улице и вручаете ей букет, то, во-первых, надо подумать, выдержат ли это цветы. Во-вторых, вручить цветы – это одно дело, надо еще подумать, куда она потом эти цветы денет, она будет ходить с ними?" – отметила эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.
Она советует подумать о том, чтобы девушке было удобно, чтобы букет ее радовал, не доставлял дискомфорта, чтобы ей не пришлось думать, куда бы его засунуть.
Также она добавила, что если мужчина решил пригласить женщину в театр и перед этим дарит ей цветы, то следует понимать, что ей придется подарить их артистам.
"Это неудобно, странно, и плюс вы их отнесете домой и не подарите артистам – это тоже подозрительно. Выглядит так, будто человеку не понравилось представление", – объяснила Баранова.
Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова рекомендует дарить на 8 Марта цветы в горшках.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие подарки на 8 Марта стали самыми желанными среди женщин. К ним отнесли цветы, путевки и деньги.
"Картина дня": в Москве выросли цены на цветы
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