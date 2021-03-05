Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты перечислили случаи, когда подаренный на 8 Марта букет может стать обузой, сообщает РИА Новости.

По их словам, подарить женщине букет цветов – это хорошая затея, но при этом надо позаботиться о том, чтобы не поставить ее в неловкое положение и не попасть в него самому.

"Сейчас у нас холодно. Если вы встречаетесь с девушкой на улице и вручаете ей букет, то, во-первых, надо подумать, выдержат ли это цветы. Во-вторых, вручить цветы – это одно дело, надо еще подумать, куда она потом эти цветы денет, она будет ходить с ними?" – отметила эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

Она советует подумать о том, чтобы девушке было удобно, чтобы букет ее радовал, не доставлял дискомфорта, чтобы ей не пришлось думать, куда бы его засунуть.

Также она добавила, что если мужчина решил пригласить женщину в театр и перед этим дарит ей цветы, то следует понимать, что ей придется подарить их артистам.

"Это неудобно, странно, и плюс вы их отнесете домой и не подарите артистам – это тоже подозрительно. Выглядит так, будто человеку не понравилось представление", – объяснила Баранова.

Специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова рекомендует дарить на 8 Марта цветы в горшках.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие подарки на 8 Марта стали самыми желанными среди женщин. К ним отнесли цветы, путевки и деньги.