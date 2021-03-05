Эксперты посоветовали учитывать возраст женщин при выборе цветов на 8 Марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты посоветовали не дарить женщинам пожилого возраста фиолетовые цветы и гвоздики, поскольку их часто используют на траурных мероприятиях, а для молодых девушек лучше выбирать пастельные и светлые оттенки, сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов по этикету.

"Считается, что более юной девушке, наверное, подойдет букет пастельных тонов, что-то нежное, может, это будут кустовые розы или нарциссы. Дама в возрасте вправе рассчитывать на букеты, составленные в более ярких или темных насыщенных тонах. При этом гвоздики, например, расцениваются старшим поколением как траур", – рассказала эксперт по современному этикету Татьяна Баранова.

В свою очередь, специалист по этикету, историк, писатель Элеонора Басманова подчеркнула, что женщинам пожилого возраста лучше вручать букет из однотонных и ярких, например, оранжевых или желтых цветов. По ее словам, подойдут герберы или альстромерии.

"Для совсем молодой девушки 15–16 лет подойдут белые полураспустившиеся цветы с бутонами", – добавила Басманова.

В преддверии Международного женского дня специалисты Роспотребнадзора напомнили, как определить свежесть цветов. Эксперты предложили в первую очередь обратить внимание на эластичность лепестков. Их упругость может указать на то, что растения действительно свежие.

Кроме того, показательной может быть степень раскрытия бутона. Следует учитывать, что меньшее раскрытие означает большую свежесть. Кроме того, можно рассмотреть "рубашечный лист" – более грубые лепестки у цветоножки.

Врач – аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее рассказал, что декоративные цветы редко провоцируют развитие аллергии. При этом он призвал осторожнее подходить к выбору мимозы в качестве подарка – ее пыльца надолго зависает в воздухе.