Россияне оценили, сколько готовы потратить на подарки к 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство россиян рассчитывают потратить на подарки к Международному женскому дню до тысячи рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на опрос сервиса "Яндекс.Объявления".

Подарки стоимостью до тысячи рублей рассматривают 43% опрошенных. До трех тысяч рублей согласны потратить 39% участников исследования.

Порядка трети респондентов признали, что могут купить дорогой подарок, но предпочли бы не делать этого каждый год.

Опрос коснулся и предпочитаемого типа подарка. Так, наибольшую популярность приобрели парфюмерия и косметика, украшения, сертификаты в СПА и на маникюр. 6% от общего числа опрошенных планируют вручить женщинам бытовую технику.

Празднование 8 Марта в 2021 году преимущественно планируют дома. Так ответили 66% респондентов. По мнению экспертов, такая тенденция связана с финансовыми опасениями из-за коронавируса и непосредственно с ограничительными мерами на фоне пандемии. При этом до 12% готовы съездить в гости к друзьям.

Ранее программу празднования Международного женского дня представили на ВДНХ. С 6 по 8 марта на территории выставки будут проходить творческие мастер-классы, тематические экскурсии, лекции, яркие шоу-программы, фестивали, танцевальный марафон и другие мероприятия.

