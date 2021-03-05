ВДНХ пригласила москвичей отметить 8 Марта

К Международному женскому дню на ВДНХ подготовили насыщенную программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 6 по 8 марта на территории выставки будут проходить творческие мастер-классы, тематические экскурсии, лекции, яркие шоу-программы, фестивали, танцевальный марафон и другие мероприятия.

"Международный женский день – праздник красоты, цветов и теплых пожеланий. ВДНХ приглашает провести увлекательные выходные с близкими и любимыми. Гостей выставки ждет обширная культурная и развлекательная программа: мастер-классы, экскурсии и лекции, шоу и многое другое. По традиции в этот день поздравим посетительниц цветами", – рассказал генеральный директор АО "ВДНХ" Сергей Шогуров.

8 марта с 10:00 до 14:00 у арки главного входа волонтеры в рамках всероссийской акции "Вам, любимые!" поздравят дам с праздником и подарят им цветы. С 12:00 до 15:00 посетительницам выставки тюльпаны будут дарить всадники Кремлевской школы верховой езды. Вкусные подарки подготовила "Робостанция" – с 11:00 до 20:00 робот Fanuc будет угощать женщин безалкогольными коктейлями, а девочкам робот Universal подарит сладкие леденцы.

В праздничные выходные на ВДНХ пройдут экскурсии "Женские образы ВДНХ". Участники прогуляются по территории выставки и рассмотрят скульптуры, украшающие павильоны и фонтаны ВДНХ. Их будет сопровождать гид.

Еще несколько тематических экскурсий "Время первых. Звездные женщины" пройдут 7 и 8 марта в центре "Космонавтика и авиация". Их посвятят женщинам, связавшим свою жизнь с изучением и покорением космоса.

Две бесплатные экскурсии подготовил центр славянской письменности "Слово". Там расскажут, на каких материалах писали в Древней Руси и как в русском алфавите появилась буква ё. Также участники узнают, какую роль сыграли женщины в развитии грамотности и русской словесности.

В Музее кино 8 марта все желающие смогут посетить тематическую экскурсию "Ариадны русского кино". Помимо этого, взрослых ждут картины российских и зарубежных режиссеров, а для детей всех возрастов киностудия "Союзмультфильм" подготовила весеннюю программу мультфильмов.

С 6 по 8 марта на "Городской ферме" будет проходить праздничный фестиваль "Дни весны". В течение трех дней посетители смогут участвовать в мастер-классах. Для детей всех возрастов подготовили увлекательный квест "Мартовские заботы".

Еще один весенний фестиваль пройдет с 6 по 8 марта в парке "Россия – моя история". Для гостей подготовлены экскурсия "Женщины из рода Романовых", кинопоказы и мелодраматический спектакль "У нас появился брат".

"Москвариум" подготовил 8 марта праздничную программу, посвященную русалочке. Посетители смогут побывать на костюмированном представлении "Легенда о душе Океана", насладиться подводным шоу русалочки, сделать яркий аквагрим с блестками, поучаствовать в творческих мастер-классах, сфотографироваться в фотозоне.

Дом культуры приглашает горожан принять участие в марафоне латиноамериканских танцев. Любителей рисованных историй ждут в лектории "Дома ремесел".

Театр сказок подготовил интерактивный спектакль "Сказка номер один. Возвращение". В центре "Космонавтика и авиация" посетителям расскажут, как представительницы прекрасного пола покоряли космические просторы.

Дом культуры приглашает любителей поэзии на праздничную встречу проекта "Литературная беседка", где обсудят произведения российских авторов Веры Полозковой, Бориса Рыжего, Веры Павловой и других поэтов, посвященные женщинам.

Также ВДНХ приглашает всех желающих присоединиться к бесплатным мероприятиям, которые проходят в рамках проекта "Знание. ВДНХ".

Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях посетителям нужно держать социальную дистанцию, надевать перчатки и маски.

Ранее аналитики рассказали о самых популярных услугах в преддверии 8 Марта. Произведения художников, гравировщиков, а также обучающие курсы и мастер-классы стали наиболее востребованными подарками в 2021 году.