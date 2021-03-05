Эксперт в преддверии 8 Марта предупредила об опасности тюльпанов и лилий для кошек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владельцам кошек советуют прятать букеты цветов, поскольку они могут быть опасны для жизни животного, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.
Она напомнила, что цветы, которые имеют очень сильный запах, будут ядовиты для кошки. К примеру, очень токсичны лилии, нарциссы и каллы, а тюльпаны и гиацинты могут вызвать сильное отравление у кошек.
"Лучше всего прятать букеты подальше от кошки или обрабатывать подступы к вазам эфирными маслами, которые кошке будут неприятны", – посоветовала Шевченко.
Также она предупредила об опасности комнатных растений для кошек. Специалист напомнила, что эти питомцы едят некоторые растения для того, чтобы освободиться от шерсти, которую они заглатывают.
В результате они могут отравиться растениями, содержащими сок. Это в частности луковичные растения, диффенбахия, олеандр, лилейник, алоэ, молочай.
Ранее в столице запустили сервис онлайн-общения с котами из приютов "Виртуальный хозяин". Проект был призван помочь бездомным животным найти хозяина в условиях карантина.
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