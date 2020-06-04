В Швеции предлагают пожизненную вакансию без рабочих обязанностей

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В Швеции появилась вакансия, на которой на которой можно не работать. При этом сотрудник будет получать оклад в размере 2 300 долларов до конца своей жизни.

Заявки уже прислали порядка 125 претендентов, в том числе из США, Тайваня и Филиппин, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Суть работы заключается в том, что соискателю придется ездить на станцию Korsvägen в городе Гетеборг, чтобы включать свет дважды в день утром и вечером.

Арт-эксперимент получил название "Вечная должность", его авторами являются художники Симона Голдина и Якоба Сеннебю.

Платить зарплату они готовы в течение 120 лет. Деньги на проект выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом.

Ранее эксперты рассказали, что больше всего рынку труда после пандемии понадобятся специалисты в области IT, а также слесари и сантехники.