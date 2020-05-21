Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на "удаленке"

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В некоторых рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшем будущем ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы, сообщает RT.

По мнению экспертов ВНИИ труда, в перспективе может вырасти доля дистанционной занятости в сфере торговли. Они объясняют это развитием электронных сервисов продаж и востребованности доставки товаров.

Кроме того, больше экспертов, которые будут работать в дистанционном формате, могут задействовать в финансовых, страховых, государственных услугах, а также в консультациях для бизнеса.

Онлайн-услуги в сфере образования, культуры и досуга потребуют большего количества вакансий.

Специалисты считают, что необходимость для работодателей заниматься организацией удаленной работы поспособствует росту компаний, оказывающих услуги по технической поддержке такого вида занятости.

Во ВНИИ труда также полагают, что предприятия теперь будут больше инвестировать в развитие бизнес-моделей, связанных с удаленной работой и развитием роботизированных промышленных технологий. Учебные же заведения начнут больше преподавать онлайн.

Каждая шестая компания после снятия ограничений планирует оставить на удаленной работе часть своего коллектива.

Эксперты считают, что дистанционная работа – самый дешевый способ защитить сотрудников. Им могут воспользоваться многие фирмы, поскольку вкладывать ресурсы в оборудование офисов дополнительными перегородками или обеспечивать сотрудников масками готовы немногие бизнесмены.

Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции многие граждане стали работать из дома.

"Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагалось законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.

В Совфеде подобную инициативу о нормировании удаленного рабочего дня поддержали. Там отметили важность регулирования законодательства таким образом, чтобы это было актуально для нынешней жизни или если будут возникать ситуации подобного плана.