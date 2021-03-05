Психолог рассказала, что чувствуют женщины, оставшиеся на 8 Марта без подарка

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала Москве 24, что женщины, оставшиеся на 8 Марта без подарка и внимания мужчин, испытывают обиду и разочарование в жизни. Однако правильный настрой поможет избежать негативных мыслей по этому поводу.
"Когда вокруг все получают подарки, а ты нет, возникают приблизительно такие чувства, как у ребенка, которому не дали подарок в детском саду. Это абсолютно неконтролируемая обида. И обижаются не на кого-то конкретно, а скорее на жизнь", – сообщила Панфилова.
По мнению психолога, женщине, попавшей в такое положение, сложно заставить себя не думать об этом. Иногда она подсознательно старается делать себе хуже, начинать заедать или запивать алкоголем обиду.
В такой ситуации Панфилова рекомендует не перекладывать ответственность на других. "Не надо таким образом себе делать хуже. Не надо придумывать, что у вас такая карма. Если тебе это не нравится, делай что-то для того, чтобы в следующем году было по-другому, а не сиди у телевизора с чипсами и пряниками в огромных количествах", – подчеркнула психолог.
Панфилова советует заранее посмотреть правде в глаза и сказать себе, что в это 8 Марта никто не будет дарить подарки, но до следующего раза есть еще целый год, за который можно все поменять. Можно купить подарок себе самой, чтобы эмоционально себя поддержать.
В свою очередь, семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что большое значение имеет внутренний настрой и ожидания от других людей.
Наумова также порекомендовала женщинам, оставшимся без подарка на 8 Марта, сделать его себе самой. "Когда человек делает себе подарок, он чувствует себя достойным этого подарка. А дальше женщина делает посыл и миру, что она достойна многого – "обратите на меня внимание, меня можно хвалить и любить". Вероятность встретить спутника жизни так гораздо выше", – подчеркнула психолог в диалоге с Москвой 24.
Ранее россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта. Из 1,6 тысячи женщин, принявших участие в опросе, 15% посчитали цветы пустой тратой денег.
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