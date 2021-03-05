Психолог рассказала, что чувствуют женщины, оставшиеся на 8 Марта без подарка

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Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала Москве 24, что женщины, оставшиеся на 8 Марта без подарка и внимания мужчин, испытывают обиду и разочарование в жизни. Однако правильный настрой поможет избежать негативных мыслей по этому поводу.

"Когда вокруг все получают подарки, а ты нет, возникают приблизительно такие чувства, как у ребенка, которому не дали подарок в детском саду. Это абсолютно неконтролируемая обида. И обижаются не на кого-то конкретно, а скорее на жизнь", – сообщила Панфилова.

По мнению психолога, женщине, попавшей в такое положение, сложно заставить себя не думать об этом. Иногда она подсознательно старается делать себе хуже, начинать заедать или запивать алкоголем обиду.





Наталья Панфилова семейный психолог Это детская обида на жизнь. Женщина думает: "Назло судьбе сейчас разъемся, и пусть ей будет стыдно, что она превратила меня в такую непонятную, бесполую тетку".

В такой ситуации Панфилова рекомендует не перекладывать ответственность на других. "Не надо таким образом себе делать хуже. Не надо придумывать, что у вас такая карма. Если тебе это не нравится, делай что-то для того, чтобы в следующем году было по-другому, а не сиди у телевизора с чипсами и пряниками в огромных количествах", – подчеркнула психолог.

Панфилова советует заранее посмотреть правде в глаза и сказать себе, что в это 8 Марта никто не будет дарить подарки, но до следующего раза есть еще целый год, за который можно все поменять. Можно купить подарок себе самой, чтобы эмоционально себя поддержать.





Наталья Панфилова семейный психолог На самом деле 8 Марта – это только один день в году, и он ничего не решает. Он не решает судьбу и перспективу дальнейшей жизни. И пусть в этом году нет подарка и нет человека, который бы поздравил, но на следующий год будет по-другому.

В свою очередь, семейный психотерапевт Наталья Наумова считает, что большое значение имеет внутренний настрой и ожидания от других людей.





Наталья Наумова семейный психолог Если женщина решит, что она самая несчастная, никто ее не любит и никому она не нужна, тогда она может попасть даже в депрессивное состояние. А другая женщина не увидит в этой ситуации ничего критичного, похвалит и подбодрит себя. Она никак эмоционально не пострадает.

Наумова также порекомендовала женщинам, оставшимся без подарка на 8 Марта, сделать его себе самой. "Когда человек делает себе подарок, он чувствует себя достойным этого подарка. А дальше женщина делает посыл и миру, что она достойна многого – "обратите на меня внимание, меня можно хвалить и любить". Вероятность встретить спутника жизни так гораздо выше", – подчеркнула психолог в диалоге с Москвой 24.

Ранее россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта. Из 1,6 тысячи женщин, принявших участие в опросе, 15% посчитали цветы пустой тратой денег.