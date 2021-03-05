Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

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Цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта, сообщает РБК.

Среди опрошенных женщин 22 процента хотели бы получить цветы в качестве подарка на 8 Марта, а 15 процентов назвали такой подарок самым бесполезным из всех, что им доводилось получать на этот праздник. В таком случае цветы либо называли неразумной тратой денег, либо оставались недовольны составом букета.

5 процентов респонденток назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки. 4 процента такими подарками считают гели для душа, шампуни и сладости.

3 процента ответили, что самые бесполезные подарки – это свечи, брелоки и прочие сувениры. По 2 процента опрошенных заявили, что не хотели бы получить бытовую технику, тапочки, фартуки, игрушки и полотенца.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи женщин со всей России.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие подарки на 8 Марта стали самыми желанными среди женщин. К ним отнесли цветы, путевки и деньги.