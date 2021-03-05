Россиянки назвали самый бесполезный подарок на 8 Марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Цветы стали лидером в списке самых желанных и одновременно бесполезных подарков к 8 Марта, сообщает РБК.
Среди опрошенных женщин 22 процента хотели бы получить цветы в качестве подарка на 8 Марта, а 15 процентов назвали такой подарок самым бесполезным из всех, что им доводилось получать на этот праздник. В таком случае цветы либо называли неразумной тратой денег, либо оставались недовольны составом букета.
5 процентов респонденток назвали самыми бесполезными подарками кастрюли, кружки и сковородки. 4 процента такими подарками считают гели для душа, шампуни и сладости.
3 процента ответили, что самые бесполезные подарки – это свечи, брелоки и прочие сувениры. По 2 процента опрошенных заявили, что не хотели бы получить бытовую технику, тапочки, фартуки, игрушки и полотенца.
Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи женщин со всей России.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, какие подарки на 8 Марта стали самыми желанными среди женщин. К ним отнесли цветы, путевки и деньги.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: