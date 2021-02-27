Авиакомпания "Победа" начнет летать из Шереметьево

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

"Победа" начнет полеты из аэропорта Шереметьево, говорится в сообщении авиакомпании.

Лоукостер уже открыл продажу авиабилетов на рейсы в 12 российских городов и один зарубежный. В мае начнутся полеты в Пермь и Чебоксары.

В июне – в Горно-Алтайск, Екатеринбург, Нальчик, Петрозаводск, Сочи, Уфу и Анталью, в июле – в Барнаул, Владикавказ, Минеральные Воды и Ульяновск.

Ранее "Победа" выполняла рейсы только из Внуково. На момент открытия продаж было доступно более 20 тысяч билетов по минимальным тарифам от 499 рублей.

Ранее "Победа" объявила о новой опции – в авиакомпании разрешили пассажирам выкупать пустое соседнее место. Стоимость такой услуги начинается от 499 рублей.