"Аэрофлот" предложил менять условия перевозки без согласия пассажира – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
"Аэрофлот" предложил ввести в России тариф, при котором авиакомпания сможет самостоятельно пересадить пассажира на другой, более ранний или поздний, аналогичный рейс. Об пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект закона о внесении изменений в Воздушный кодекс и авиационные правила.
Авиакомпания прогнозирует, что применение новых тарифов позволит снизить среднюю стоимость билета на два процента. Кроме того, компания в некоторых случаях должна будет выплатить клиенту до 30 тысяч рублей компенсации.
Однако предполагается, что если уведомление о невозможности предоставить место на рейсе пришло за две недели до вылета, то компенсация выплачиваться не будет. Также у пассажира будет возможность взять билет на этот же рейс по обычному тарифу, но уже с гарантированным перелетом.
При этом представитель "Аэрофлота" Михаил Демин заявил, что "в настоящий момент такая инициатива не рассматривается". А в Минтрансе пояснили, что предложение не будет обсуждаться "до полноценного восстановления авиасообщения".
Ранее общественники предложили обязать авиаперевозчиков бесплатно вносить до двух правок в билет на внутренних рейсах. Представители авиакомпаний инициативу поддержали.
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