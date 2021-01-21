В России предложили уменьшить размеры провозимого багажа

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В России обсуждают возможность уменьшения размеров провозимого авиапассажирами багажа на 20%. С такой инициативой выступила авиакомпании "Аэрофлот", сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники.

Уточняется, что перевозчик направил в Минтранс предложение изменить федеральные авиационные правила. Сейчас предельные размеры багажа пассажиров не должны превышать 203 сантиметров по сумме трех измерений. Багаж большего размера называется негабаритным, за его перевозку пассажирам приходится доплачить. Инициативой же предлагается снизить размеры провозимого багажа с 203 до 158 сантиметров по сумме трех измерений.

Благодаря этому перевозчики хотят увеличить свои доходы. В Минтрансе подтвердили факт обсуждения изменений, однако в ведомстве считают, что вопрос требует дополнительной проработки со всеми участниками рынка и общественными организациями, поэтому окончательного решения пока не принято.

Росавиация увидела в этой инициативе социально-негативные риски, о чем уведомила министерство транспорта. В "Общероссийском объединении пассажиров", в свою очередь, считают, что такие изменения вызовут большое количество конфликтных ситуаций.

Эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко отмечает, что в России конкурентный рынок, поэтому как такового госрегулирования не требуется. При этом он подчеркнул, что его отмена может привести к неудобствам пассажиров.

Он предположил, что если сейчас минимум 203 сантиметров по сумме трех измерений, а разрешат 158, тогда все авиакомпании сделают 158. Он вспомнил ситуацию с либерализацией норм провоза ручной клади: когда регулирование отменили, оставив на усмотрение участников рынка, почти все игроки тут же сделали норму провоза ручной клади ниже любого "гигиенического минимума".

При этом Крамаренко считает, что регулирование имеет смысл для сохранения "гигиенического минимума" и обеспечения минимальных прав пассажиров.

Ранее стало известно, что правительство Сахалинской области приняло решение прекратить субсидирование рейсов "Аэрофлота" в целях обеспечения финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом. С 5 ноября в Москву из региона полеты осуществляет авиакомпания "Россия".