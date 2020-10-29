Российская стюардесса рассказала правду о пепельницах на борту самолета

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Российская стюардесса объяснила, для чего на борту самолетов есть пепельницы. Об этом она написала у себя в Instagram.

Девушка напомнила, что курение на борту строго запрещено, поскольку оно может стать причиной пожара. По ее словам, в самолете есть материалы, которые очень быстро воспламеняются. Помимо этого, курение нарушает права некурящих пассажиров.

Несмотря на такой запрет, авиационные правила обязывают перевозчиков устанавливать в туалетных комнатах съемные пепельницы закрытого типа. Делается это в целях безопасности. К примеру, если пассажир нарушит правило, он выбросит пепел и окурок не в мусорный ящик с бумагой, а в пепельницу.

Стюардесса подчеркнула, что, если человек закурит, в туалете сработает детектор дыма и система начнет "издавать громкие звуки". Тогда командир воздушного судна передаст информацию на землю и вызовет полицию в аэропорт.

Как следствие, самолет могут посадить в ближайшем пункте, снять нарушителя с рейса и передать полиции. Второй вариант – административный протокол на нарушителя могут составить уже по прилете в аэропорт назначения.

В июле самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту. Женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания.