Самолет "Победы" вынужденно сядет в Петрозаводске из-за дебошира

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет "Победы", летящий из Мурманска в Москву, совершит вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту, рассказал Москве 24 источник в авиакомпании.

По его словам, женщина намеренно нарушила правило безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет. Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя в Петрозаводске ожидают полицейские.

Официальный представитель подтвердил вынужденную посадку из-за угрозы безопасности по причине курения. Он отметил, что компания сожалеет из-за неудобств своих клиентов. Все вынужденные расходы "Победа" взыщет с дебошира.

В июне в новосибирском аэропорту Толмачево задержали авиадебошира. Среди пассажиров самолета, вылетавшего в Екатеринбург, был мужчина, который вел себя неадекватно и мешал работе членов экипажа.

Во время посадки он громко ругался и оскорблял пассажиров. Выяснилось, что пассажир был пьян.