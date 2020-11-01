Сахалин откажется от услуг "Аэрофлота" в пользу борьбы с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжани
Правительство Сахалинской области приняло решение прекратить субсидирование рейсов "Аэрофлота" в целях обеспечения финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
"В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников", – сказал представитель правительства региона Алексей Белик.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко рассказал, что с 5 ноября в Москву из региона полеты будет осуществлять авиакомпания "Россия". Министр пояснил, что купивших билеты на рейсы "Аэрофлота" пассажиров пересадят на самолеты дочерней компании.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что туристический поток в России к концу 2020 года может сократиться на 40–50%. По ее словам, больше всего пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки.
Также она предположила, что выездной туризм к концу года упадет на 80%. Глава Ростуризма призвала россиян быть максимально внимательными и взвешивать все риски при планировании путешествий за пределы страны из-за распространения COVID-19.
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