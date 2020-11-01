Почти 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены рейсов. Об этом передает сервис "Яндекс.Расписания".

Известно, что корректировки расписания затронули порядка 20 вылетов.

Так, в аэропорту Внуково отменили 9 рейсов. В Домодедово не поднимутся в воздух 3 самолета.

В Шереметьево задержали 2 вылета. Еще 5 лайнеров не взлетят вовсе.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее более 20 авиарейсов задержали и отменили в Москве. Наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Шереметьево.