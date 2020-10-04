Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов.

Так, изменения в расписании затронули 37 вылетов. Такую информацию распространил сервис "Яндекс.Расписания".

В частности, в Домодедово задержали 1 рейс. При этом 14 самолетов не поднимутся в воздух вовсе.

В аэропорту Внуково изменили время вылета для 2 самолетов. Еще для 11 лайнеров взлет был полностью отменен.

В Шереметьево задержали 2 рейса, а также отменили 7 вылетов.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Накануне в столице задержали и отменили почти 20 рейсов. При этом наибольшее количество корректировок случилось в аэропорту Домодедово.