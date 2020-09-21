В Москве отменили 20 авиарейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки рейсов происходят в Москве. Об этом сообщает сервис "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, изменения в расписании затронули 20 рейсов.

Уточняется, что большинство корректировок пришлось на аэропорт Домодедово. Там отменили 11 и задержали 7 рейсов.

В столичном аэропорту Шереметьево сообщили, что в воздух не поднимутся 2 самолета. При этом во Внуково перенесли время вылета для одного лайнера.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в столичных аэропортах отменили свыше 30 вылетов. Наибольшее количество изменений в расписании также случилось в воздушной гавани Домодедово.

18 сентября Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении авиасообщений с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. 20 сентября было подписано соответствующее распоряжение правительства РФ.