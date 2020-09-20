Свыше 30 вылетов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки рейсов происходят в московских аэропортах.
По данным сервиса "Яндекс.Расписания", всего корректировки расписания затронули 33 рейса.
Больше всего вылетов отменили в Домодедово – там в воздух не поднимутся 14 самолетов. Еще 8 рейсов изменили время отправления.
Во Внуково сообщили об отмене 5 рейсов. Кроме того, 3 лайнера задержали.
В воздушной гавани Шереметьево известно о переносе времени вылета для 3 самолетов.
Причины изменений в расписании неизвестны.
Накануне в аэропортах Москвы также происходили отмены и задержки рейсов. Причины корректировок в расписании самолетов не сообщались.
18 сентября Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении авиасообщений с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Также было принято решение прекратить все вывозные рейсы.
РФ возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
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