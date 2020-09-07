Свыше 20 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят корректировки расписания. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, всего в трех аэропортах Москвы задержано и отменено 23 рейса.

Наибольшее количество корректировок произошло в Домодедово. Там отменили 5 самолетов, еще 9 – задержали.

Во Внуково известно о переносе времени вылета 2 лайнеров. Еще 4 самолета не взлетят вовсе.

В Шереметьево сообщается об отмене 3 рейсов.

Причины корректировок не уточняются.

Ранее в Москве отменили 25 рейсов. Об этом сообщал портал "Яндекс.Расписания".

2 сентября в аэропортах города задержали свыше 100 рейсов. Причины корректировок остались неизвестными.