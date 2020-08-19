Свыше 15 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В Москве происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Известно, что в столице отменили свыше 15 рейсов.
Наибольшее количество корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 13 вылетов.
В воздушной гавани Шереметьево сообщили об отмене одного вылета. Кроме того, один самолет был задержан.
Во Внуково отменили один рейс.
Причины корректировок расписания не сообщаются
12 августа в Москве задержали 25 авиарейсов. При этом наибольшее количество изменений в расписании произошло во Внуково.