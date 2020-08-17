"Аэрофлот" надеется на возобновление авиасообщения с ЕС в 2020 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Надежду на возобновление полетов из России в страны Евросоюза в 2020 году выразил глава "Аэрофлота" Виталий Савельев. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Россия 24".

"Многие страны ЕС нас не пускают. Но раз в две недели Евросоюз пересматривает, производит очередную оценку, и есть надежда, что все-таки нас пустят", – отметил Савельев.

Ранее стало известно, что с 15 августа компания "Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Женеву. При этом полеты выполняются по сокращенной программе – раз в неделю. В дальнейшем периодичность может расти по мере восстановления международного воздушного сообщения.