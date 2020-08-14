Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:04

"Аэрофлот" с 15 августа возобновит регулярные рейсы в Женеву

транспорт общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Аэрофлот" с 15 августа возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Женеву, сообщает RT.

При этом полеты будут выполняться по сокращенной программе – раз в неделю. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья могут возобновиться к 1 сентября. Согласно источникам, авиакомпании вернут регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

Эксперты объясняют, что для такого решения есть несколько причин. Прежде всего это стабилизация ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в государствах, с которым ожидается восстановление авиасообщения. Помимо этого, они собираются покупать российскую вакцину.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать