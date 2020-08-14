"Аэрофлот" с 15 августа возобновит регулярные рейсы в Женеву

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"Аэрофлот" с 15 августа возобновляет регулярные рейсы из Москвы в Женеву, сообщает RT.

При этом полеты будут выполняться по сокращенной программе – раз в неделю. Отмечается, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.

Пассажирские авиаперевозки в страны ближнего зарубежья могут возобновиться к 1 сентября. Согласно источникам, авиакомпании вернут регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению. В России на правительственном уровне об этом могут объявить в 20-х числах августа.

Эксперты объясняют, что для такого решения есть несколько причин. Прежде всего это стабилизация ситуации с коронавирусом в России. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в государствах, с которым ожидается восстановление авиасообщения. Помимо этого, они собираются покупать российскую вакцину.

В августе Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран готовы принимать российских туристов: Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.