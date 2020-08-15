Мишустин расширил перечень субсидируемых авиарейсов на 138 маршрутов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
В России перечень субсидируемых авиарейсов увеличили на 138 маршрутов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом говорится на сайте правительства.
"Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций. Речь идет об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами", – сообщается в публикации.
Как отмечается, приоритет на субсидии будет у компаний, которые используют современные российские самолеты.
Ранее Владимир Путин предложил направить на поддержку авиакомпаний более 23 миллиардов рублей. Глава государства пояснил, что эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, выплату зарплат сотрудникам и оплату стоянки воздушных сил.
В мае Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий из-за снижения количества перевозок на фоне пандемии.
Субсидии пойдут на предоставление заработной платы сотрудникам авиации, на лизинговые платежи и на другие аэропортовые расходы, в том числе на оплату стоянки воздушных судов.
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