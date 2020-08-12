25 авиарейсов задержали в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует сайт "Яндекс.Расписания".

Известно, что в столице задержали 25 авиарейсов. При этом наибольшее количество корректировок расписания произошло во Внуково. Там задержали 2 рейса и отменили 11.

В воздушной гавани Домодедово сообщается о переносе времени вылета 2 самолетов. При этом еще 6 лайнеров не поднимутся в воздух вовсе.

В Шереметьево известно о задержке одного вылета. Кроме того, 3 рейса были отменены.

Накануне в аэропортах Москвы задержали порядка 20 рейсов. Причины корректировок не сообщались.