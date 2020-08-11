Порядка 20 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки авиарейсов.

По данным портала "Яндекс.Расписания", всего изменения затронули порядка 20 вылетов.

В частности, в аэропорту Внуково задержали один рейс и еще один отменили. При этом в воздушной гавани Домодедово известно о переносе времени вылета для 4 самолетов. Еще 3 лайнера не взлетят вовсе.

В Шереметьево задержали 2 рейса и еще 7 отменили.

1 августа сообщалось о отменах и задержках почти 20 вылетов в трех столичных аэропортах. При этом причины корректировок расписания остались неизвестными.