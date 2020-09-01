Свыше 100 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Так, всего в трех столичных аэропортах перенесли 105 рейсов.
По имеющимся данным, наибольшее количество корректировок расписания произошло в аэропорту Шереметьево. Там отменили 77 рейсов. При этом еще 2 самолета были задержаны.
В Домодедово отменили 11 вылетов. Кроме того, изменилось время взлета у 8 лайнеров.
По информации табло воздушной гавани Внуково, в аэропорту отменено 7 рейсов.
19 августа в московских аэропортах задержали свыше 15 рейсов. При этом причины корректировок расписания не сообщались.
22 августа самолет Москва – Тюмень совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Сообщалось, что судно не смогло приземлиться в месте назначения из-за плотного тумана.
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