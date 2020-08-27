В Шереметьево прокомментировали инцидент с нетрезвой пассажиркой с детьми

Снятой с рейса в Шереметьево пьяной пассажирке грозит несколько штрафов

Пьяная пассажирка, снятая с рейса в аэропорту Шереметьево, сейчас находится в полиции, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Там уточнили, что женщина летела рейсом Москва – Анталия. "Разоформили ее с рейса, в 7:25 вылетел рейс без задержек", – отметили в пресс-службе. Детей отвезли на осмотр в больницу.

Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс. На видео видно, что она в нетрезвом состоянии разговаривает, предположительно, с сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся двое детей, один из которых плачет на полу.

Правоохранители сделали замечание пассажирке на этот счет, однако она не обратила на это внимания. Женщина заявила, что успокаивать ребенка – это их работа.

Она выразила недовольство также тем, что ее сняли с рейса. Пассажирка требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на рейс.