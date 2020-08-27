В Шереметьево прокомментировали инцидент с нетрезвой пассажиркой с детьми

15:55
Снятой с рейса в Шереметьево пьяной пассажирке грозит несколько штрафов
Пьяная пассажирка, снятая с рейса в аэропорту Шереметьево, сейчас находится в полиции, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Там уточнили, что женщина летела рейсом Москва – Анталия. "Разоформили ее с рейса, в 7:25 вылетел рейс без задержек", – отметили в пресс-службе. Детей отвезли на осмотр в больницу.
Очевидцы рассказывали, что инцидент произошел в терминале D при посадке на рейс. На видео видно, что она в нетрезвом состоянии разговаривает, предположительно, с сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся двое детей, один из которых плачет на полу.
Правоохранители сделали замечание пассажирке на этот счет, однако она не обратила на это внимания. Женщина заявила, что успокаивать ребенка – это их работа.
Она выразила недовольство также тем, что ее сняли с рейса. Пассажирка требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на рейс.
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