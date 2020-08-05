Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме

Фото: УТ МВД России по СФО

Нетрезвого туриста высадили из самолета, следовавшего в Анапу из Иркутска, за курение. Мужчина сопротивлялся и угрожал, что позвонит маме. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в Барнауле, где лайнер должен был дозаправиться. Мужчина, несмотря на запрет, начал курить в туалете самолета. В видео, которое сняли в салоне, нарушитель утверждает, что попросит маму вызвать Следственный комитет.

"Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула, составили два протокола по статьям КоАП о нарушении запрета курения и появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира", – сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО.

Самолет авиакомпании "Победа", в июле следовавший из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в Петрозаводске из-за дебошира на борту. Сообщалось, что виновницей инцидента стала женщина, дважды закурившая в самолете.

