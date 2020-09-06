25 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Такую информацию предоставил портал "Яндекс.Расписания".

Уточняется, что корректировки расписания затронули 25 рейсов.

Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 8 рейсов и 6 задержали.

В воздушной гавани Шереметьево известно об изменении времени вылета для 2 самолетов. Еще 7 лайнеров не отправятся вовсе.

Кроме того, во Внуково задержали один самолет.

4 сентября в Москве отменили свыше 20 рейсов. Об этом сообщал портал "Яндекс.Расписания".

Ранее в аэропортах города перенесли свыше 60 рейсов. При этом наибольшее количество корректировок было зафиксировано в воздушной гавани Шереметьево.

2 сентября в аэропортах Москвы задержали свыше 100 рейсов. Причины корректировок остались неизвестными.