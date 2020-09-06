25 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Такую информацию предоставил портал "Яндекс.Расписания".
Уточняется, что корректировки расписания затронули 25 рейсов.
Наибольшее количество изменений произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 8 рейсов и 6 задержали.
В воздушной гавани Шереметьево известно об изменении времени вылета для 2 самолетов. Еще 7 лайнеров не отправятся вовсе.
Кроме того, во Внуково задержали один самолет.
4 сентября в Москве отменили свыше 20 рейсов. Об этом сообщал портал "Яндекс.Расписания".
Ранее в аэропортах города перенесли свыше 60 рейсов. При этом наибольшее количество корректировок было зафиксировано в воздушной гавани Шереметьево.
2 сентября в аэропортах Москвы задержали свыше 100 рейсов. Причины корректировок остались неизвестными.
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