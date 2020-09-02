Свыше 60 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В столичных аэропортах происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом сообщает портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что всего в трех аэропортах Москвы задержано 63 рейса.

Так, наибольшее количество корректировок зафиксировано в воздушной гавани Шереметьево. Там отменили 38 рейсов и один задержали.

В воздушной гавани Внуково известно о переносе 2 вылетов. Еще 4 самолета не взлетят вовсе.

Кроме того, табло аэропорта Домодедово информирует о 7 задержанных и 11 отмененных рейсах.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Накануне в аэропортах Москвы отменили свыше 100 рейсов. Больше всего корректировок расписания также отмечалось в Шереметьево.