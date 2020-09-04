Свыше 20 рейсов отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят задержки и отмены авиарейсов. Об этом сообщается на портале "Яндекс.Расписания".

По имеющимся данным, изменения затронули 23 вылета.

Наибольшее количество корректировок расписания случилось в аэропорту Домодедово. Там отменили 12 вылетов и задержали один лайнер.

Кроме того, в воздушной гавани Шереметьево сообщается о переносе 7 рейсов. Кроме того, один вылет был задержан.

Во Внуково изменили время вылета для 2 самолетов.

Причины изменений в расписании не сообщаются.

Ранее в аэропортах Москвы отменили свыше 60 рейсов. При этом наибольшее количество корректировок было зафиксировано в воздушной гавани Шереметьево.

2 сентября в аэропортах Москвы отменили свыше 100 рейсов. Причины корректировок остались неизвестными.