РФ возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Белоруссией Казахстаном и Киргизией, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск)", – отметили в штабе.

Кроме того, с 27 сентября Россия возобновляет международное авиасообщение с Южной Кореей. Все рейсы будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.

Также принято решение прекратить все вывозные рейсы. Альтернативой им станут задействованные на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в РФ после грузовых и транзитных рейсов, сообщили в штабе.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границ с Южной Осетией.

Также для некоторых специалистов снимаются ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 1 августа в России возобновили международное авиасообщение. Первыми странами, куда стали осуществляться перелеты, были Танзания, Турция и Великобритания. С 7 августа россиянам разрешили въезд в Черногорию, с 15 августа – в Швейцарию.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении полетов в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы.

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что въездной туристический поток в РФ может возобновиться ближе к весне 2021 года.

По его словам, въездной туризм может восстановиться благодаря открытию границ с США, Германией и Китаем. Это, как считает Игнатьев, произойдет ближе к весне.