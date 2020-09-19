Более 20 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что изменения в расписании затронули 24 вылета.

Наибольшее количество корректировок зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там задержали 3 рейса и отменили 11.

В свою очередь, во Внуково было отменено 4 вылета. В воздушной гавани Шереметьево сообщается об отмене взлета 6 лайнеров.

Причины изменений в расписании самолетов не сообщаются.

Ранее Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении авиасообщений с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Также было принято решение прекратить все вывозные рейсы.