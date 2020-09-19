Более 20 авиарейсов отменили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий
В аэропортах Москвы происходят отмены и задержки рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".
Сообщается, что изменения в расписании затронули 24 вылета.
Наибольшее количество корректировок зафиксировано в аэропорту Домодедово. Там задержали 3 рейса и отменили 11.
В свою очередь, во Внуково было отменено 4 вылета. В воздушной гавани Шереметьево сообщается об отмене взлета 6 лайнеров.
Причины изменений в расписании самолетов не сообщаются.
Ранее Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о возобновлении авиасообщений с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Также было принято решение прекратить все вывозные рейсы.
РФ возобновит авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
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