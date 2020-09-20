Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией и еще тремя странами

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство РФ.
"Для граждан еще четырех стран – Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Кореи – снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Распоряжение об этом утвердило правительство", – указано в сообщении пресс-службы кабмина.
Полеты пока будут проводить раз в неделю. С 21 сентября возобновится авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск). Полеты в Южную Корею (Сеул) будут возможны с 27 сентября.
Возобновление транспортного сообщения между Белоруссией и Россией обсудили 14 сентября президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин. По итогам переговоров стороны отдали поручения транспортным ведомствам о снятии ограничений.
Россия ранее также вела переговоры с Южной Кореей о возобновлении авиасообщения. Как заявил заместитель директора в министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны Хван Сон Пхиль, рейсы будут осуществлять компании Korean Air и "Аэрофлот".
В начале сентября российским авиакомпаниям разрешили полеты в ОАЭ, Египет и на Мальдивы.
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