Почти 20 рейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 20 вылетов отменили и задержали в столичных аэропортах. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Сообщается, что наибольшее количество корректировок расписания случилось в Домодедово. Там отменили 14 рейсов и задержали один самолет.

Кроме того, изменения произошли и в других аэропортах Москвы. Так, во Внуково изменили время вылета одного рейса. Еще 2 лайнера не поднимутся в воздух вовсе.

В Шереметьево отменили один рейс. При этом на табло аэропорта в Жуковском изменений не случилось.

Причины корректировок расписания не сообщаются.

Накануне в Москве отменили и задержали более 20 рейсов. Наибольшее количество корректировок расписания также случилось в аэропорту Домодедово.