Дебошира задержали на борту рейса Хабаровск – Москва

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Сотрудники правоохранительных органов провели задержание дебошира на борту рейса Хабаровск – Москва. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отделение информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО.

Известно, что информация о нарушителе общественного порядка поступила в дежурную часть отдела полиции в аэропорту Хабаровска. Сообщалось, что хабаровчанин 39 лет поднялся на борт самолета пьяным и начал ругаться, используя нецензурную брань.

"Транспортными полицейскими данный гражданин был сопровожден в дежурную часть полиции", – рассказали в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови.

В отношении дебошира были составлены протоколы об административных правонарушениях. Мужчине грозит административный арест сроком до 15 суток.

Ранее пьяную женщину сняли с авиарейса Москва – Геленджик. Бортпроводник сообщил, что во время полета она хотела покурить в туалете.